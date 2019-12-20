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Пятница, 20 декабря 2019, 15:46 мск

Новости Балканы

Хаос и борьба за власть: Сергей Лавров о ситуации в Косово

Фото: МИД РФ

В настоящее время предпосылок придания новой динамики косовскому урегулированию не просматривается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербской газете «Српски телеграф».

«В Косово продолжается поствыборный хаос и борьба за власть. Посреднический потенциал Евросоюза в значительной степени девальвирован. Повлиять на косоваров, принудив их проявить разумный конструктивный подход к переговорам с Сербией, ЕС, судя по всему, пока не в состоянии», – сказал глава МИД России, слова которого приводит официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что с 2013 года Приштина саботирует выполнение взятых на себя обязательств по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Вместе с тем, уже год сохраняются дискриминационные антисербские товарные пошлины, введенные косовскими властями.

«Россия выступает за достижение сторонами жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 СБ ООН. Оно должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет об обеспечении международного мира и безопасности. Согласимся только с таким решением, которое устроит самих сербов», – подчеркнул Лавров.

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