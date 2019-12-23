«Нам платят не за порядочность и мораль»: швейцарская разведка раскрыла методы США по разрушению Югославии

Федеральная служба разведки Швейцарии опубликовала документы, раскрывающие особенности действий США в Восточной Европе в 1990-е годы. Согласно этим данным, Вашингтон против Югославии активно использовал фейковую информацию и вооруженные группировки, впоследствии переформатированные в террористические организации.

Как пишут «Вечерние новости», причиной беспорядков 90-х годов на территории Югославии стала попытка США установить новый порядок сил в Восточной Европе после «холодной войны». При этом Вашингтон использовал те же самые военизированные группировки, с помощью которых ранее действовали против Советского Союза в Афганистане. Позднее они получат названия «Аль-Каида» и «Исламское Государство» (обе экстремистские организации запрещены в России).

Швейцарская спецслужба обратила внимание, что все события происходили на фоне активной политической и медиа-пропаганды, которые были частью спланированной компании разрушения Югославии. «Эта война на Балканах повлекла за собой огромные и значительные последствия для Европы», – отметил член Бундестага, парламентский статс-секретарь Федерального министерства обороны, вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ Вилли Виммер.

По его словам, большинство СМИ, освещавших тогда события, были на стороне НАТО, что подтверждает доклад швейцарских спецслужб, в котором приводится список пропагандистских материалов, повлиявших на общественное мнение и обстоятельства, в которых развивалась югославская война.

Одним из самых «взрывных» фейков стало сообщение о «сербском концлагере Трнополе», который в августе 1992 года посетили три британских журналиста. Несмотря на свидетельства самих беженцев, что с ними обращаются очень хорошо, все было представлено так, чтобы наглядно продемонстрировать их «ужасающее положение». В частности, были сделаны фотоснимки истощенных и больных людей через колючую проволоку, которая на самом деле ограждала трансформатор. Получившееся в результате фото, аккуратно при этом отредактированное, было опубликовано в большинстве западных СМИ в качестве «доказательства» существования сербских «лагерей смерти», что, в свою очередь, послужило оправданием для последующего вмешательства НАТО в Боснии, пишет портал swprs.org

Глава американского пиар-агентства, которое занималось распространением этой фейковой информации, позднее в одном из интервью заявил: «Мы – профессионалы, нас наняли по контракту, и мы выполнили свою работу. Нам платят не за порядочность и мораль».

Кроме того, швейцарская спецслужба выяснила, что теракты в Сараево в 1994 и 1995 годах, в которых обвинили сербов, на самом деле были устроены боснийскими военными в рамках «операции под фальшивым флагом». Позднее американские войска действовали по такой же схеме в Сирии при организации «газовой атаки».

Белград, Катарина Лане

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