Наталья Поклонская: Между Крымом и Косово много общего

В ситуации вокруг Крыма и Косово много общего. Об этом заявила заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская в интервью сербскому порталу «Ало». «Косово для Сербии значит то же самое, что и Крым для России. Крым и Севастополь – это сердце и душа русского народа и православия. Точно так же Косово и Метохия стали колыбелью православия сербского», – считает российский парламентарий.

«Я хочу подчеркнуть, что в Косово и Метохии был совершён геноцид над сербским народом. Кроме того, в Косово и Метохию было совершено вторжение внешних сил для того, чтобы перерезать главную артерию тела сербской государственности. Как Крым вернулся в лоно России, так однажды Косово и Метохия снова станет частью Сербии», – убеждена Поклонская.

При этом она отметила, что сербскому народу не следует оставлять борьбу – требуется укреплять мужество и противостоять любой агрессии извне.

Москва, Катарина Лане

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