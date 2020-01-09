«Душераздирающе и противно»: косовские албанцы раскритиковали ЕС за визовое соглашение с Белоруссией

Непризнанная республика Косово возмущена решением Евросоюза упростить визовый режим для граждан Белоруссии, которая живет в «диктатуре». Бывший «министр» иностранных дел Косово Петрит Селими назвал это решение расистским, «душераздирающим и противным».

«Беларусь получает безвизовый въезд в Шенген раньше Косово. Диктатура без реального уважения к верховенству закона. Это чрезвычайно душераздирающе и противно. И по-расистки, конечно, давайте не будем сомневаться!» – заявил в твиттере Селими, слова которого цитирует «Балканист.ру». При этом экс-«министр» призвал руководство Евросоюза обратить внимание на такую «несправедливость».

В социальных сетях косовские албанцы поддержали Селими и в комментариях назвали соглашение «дискриминационным». В то же время сербская часть аудитории напомнила Селими, что Белоруссия, в отличие от Косово – признанное во всем мире государство. «Да, у вас за спиной США, но вы все ещё не вступили в ООН или куда-либо еще», «Беларусь – это независимая страна с полноправным членством в ООН. Это то, чем вы никогда не будете», «Что вы имеете против белорусских граждан? Они не продают наркотики по всему Евросоюзу», «Нет причин для паники, с сербским паспортом вы сможете точно так же путешествовать в Евросоюз. Вам повезло, что ваши дедушка и бабушка переехали в Косово, и вы все ещё можете путешествовать по миру с паспортом своей страны. Ну или попробуйте подать документы на албанский паспорт. Это должно помочь», – прокомментировали ситуацию пользователи.

При этом экс-«министру» напомнили, что в соглашении между Беларусью и Евросоюзом речь идет не об отмене виз, а об упрощении визового режима.

Напомним, накануне Белоруссия подписала с Евросоюзом соглашение об упрощении визового режима. С лета 2020 года стоимость визы для граждан республики будет существенно снижена, а для отдельных категорий населения станет бесплатной.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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