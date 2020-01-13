Политолог: Действия евродепутатов в Сербии вызывают недоверие

Посредники из Евросоюза, пытающиеся участвовать в диалоге власти и оппозиции в Сербии явно политически ангажированы и не вызывают доверия. Об этом заявил российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Виталий Третьяков, комментируя ситуацию в этой стране. В интервью порталу «Балканист.ру» эксперт посоветовал тщательно изучать и взвешивать мотивы, которыми руководствуются евродепутаты-посредники.

По мнению Третьякова, помочь в урегулировании конфликта могли бы российские политики, и, если бы Сербия попросила у России помощи в урегулировании внутриполитической обстановки, она не получила бы отказ. «Если сербская оппозиция не отвергнет возможности участия российских парламентариев в качестве посредников на этих переговорах (наряду с парламентариями из Евросоюза), то эта идея мне кажется конструктивной и полезной», – цитирует Третьякова «Балканист.ру».

Политолог подчеркнул, что Россия демонстрирует политику невмешательства в дела других государств, однако в данном случае согласилась бы участвовать в дискуссии, поскольку речь идет о стратегическом партнере – каким является Сербия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в резких выражениях охарактеризовал действия депутатов Европарламента по посредничеству в переговорах власти и оппозиции в Сербии. В частности, он заявил, что председатель комитета Европарламента по вопросам стабилизации и евроинтеграции Сербии некорректно представляет страну на международной арене. Это замечание касалось, в частности, попыток евродепутатов отложить до 3 мая дату парламентских выборов – что было бы удобно для оппозиции, а также вызвавшего возмущение оппозиционных политиков снижение электорального барьера для партий с пяти до трех процентов.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 13.01.20

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