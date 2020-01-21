Раскол сербской оппозиции: организаторы уличных протестов угрожают противникам бойкота выборов

В Сербии одна из организаторов уличных протестов против действующей власти Валентина Рекович выступила с заявлением о намерении принять участие в предстоящих весной парламентских выборах. По ее словам, такое решение будет принято, если оппозиционные Новая партия и Партия современной Сербии в ближайшие семь дней и не объявят, что поддержат бойкот выборов.

На пресс-конференции в Белграде Рекович подчеркнула, что ее соратники «заблокируют вхождение в парламент» кандидатам этих двух партий. «Поскольку они не объявили бойкот, они намерены участвовать в выборах, мы заблокируем их вхождение в Скупщину, для этого движение «Один из пяти миллионов» готово пойти на выборы», – сказала она.

Рукович уточнила, что ее движение было «инициатором бойкота». Отвечая на вопрос репортера, является ли это «какой-то угрозой», Рекович сказала, что это не угроза, а Новая партия и Партия современной Сербии должны «ответственно себя вести», поскольку их представители раньше подписали манифест сербской оппозиции «Соглашение с народом», в котором оговаривается бойкот выборов.

«Подписавшие соглашение, в котором провозглашен бойкот, думали, что до нас не дойдет информация об их подготовке к региональным выборам. Движение «Один из пяти миллионов» выйдет на местные выборы, если они не прекратят активно готовится к участию в выборах и не объявят бойкот в течении семи дней», – заключила Рекович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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