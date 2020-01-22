Период полураспада «Союза за Сербию»: участники коалиции обменялись оскорбительными обвинениями

Молодежное крыло сербской Демократической партии, входящей в блок оппозиционный блок «Союз за Сербию», объявило о выходе из коалиции после скандального заявления лидера движения «Двери» Бошко Обрадовича. Политик выступил с оскорбительными обвинениями в адрес основателя Демпартии профессора Драголюба Мичуновича, пишет сербское издание «Блиц».

«Молодежь демократов несколько раз осуждала активность «Дверей», которые пренебрегают тем фактом, что ведут политическую деятельность внутри «Союза за Сербию». Мы выходим из оппозиционного блока, пока не будет ясно, поддерживает ли «Союз за Сербию» радикальное поведение лидера «Дверей» Бошко Обрадовича, который своим выпадом в адрес демократов нанёс непоправимый вред борьбе против режима Александра Вучича», – говорится в заявлении.

При этом молодежное отделение Демократической партии подчеркнуло, что и далее намерено бороться за честные выборы, свободу СМИ и культуру диалога. В обращении отмечается, что Демократическая партия останется в «Союзе за Сербию» только в том случае, если из него выйдет движение «Двери».

Ранее профессор Мичунович, который является ветераном сербской политики и основателем Демократической партии, заявил, что бессмысленно бойкотировать весенние парламентские выборы. «Бойкот не имеет смысла, он пассивен и опасен. Если вы не участвуете в выборах, вы ставите себя вне легальных инструментов управления государством, среди которых ключевым является парламент», – сказал он.

Это заявление вызвало жесткую критику со стороны Обрадовича, который обвинил Мичуновича в сговоре с Милошевичем, назвал его псевдо-диссидентом, ложным патриархом демократии и предложил профессору самому пойти на выборы, чтобы узнать, как ничтожно мало голосов он там наберет.

В ответ депутат Демократической партии Александра Еркова обрушилась с уничижительной критикой на Обрадовича. «О человеке, который боролся за демократию во времена, когда за это можно было поплатиться жизнью, говорит человек, поддерживающий тех, кто выступал за соглашение с Гитлером», – подчеркнула политик.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.01.20

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