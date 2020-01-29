Субботние протесты в Сербии завершены: движение «1 из 5 миллионов» идет на парламентские выборы

Сербское оппозиционное движение «1 из 5 миллионов», которое еженедельно выступало организатором протестов в стране, заявило о намерении принять участие в парламентских выборах. Как заявила представитель движения Валентина Рекович, субботние митинги, продолжавшиеся целый год, будут прекращены благодаря отдельным лидерам оппозиции, «которые уничтожили протестную деятельность и лишили ее смысла».

«Нам стало ясно, что оппозиция не намерена объединяться, поэтому мы приняли решение участвовать в парламентских выборах. Мы не дадим обманщикам снова оболванить народ и украсть у нас ещё четыре года, поддержав тем самым действующую власть», – заявила Рекович, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Отдельных оппозиционеров, призывающих бойкотировать парламентские выборы, Рекович обвинила в тайной подготовке к избирательной кампании. По ее словам, «часть оппозиции сделала все для уничтожения самой идеи протеста и присвоила себе инициативу бойкота, оттеснив от нее движение «1 из 5 миллионов».

«Они оттолкнули народ своими распрями. Пусть сами выходят по субботам на протест, мы больше не станем участвовать в митингах», – заявила активистка.

Комментируя эту ситуацию, лидер Сербской Социалистической партии – министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал «манипуляторами» тех, кто выводил граждан на улицы и агитировал за бойкот. «Лично я рад, что они примут участие в выборах, так как мы выступаем за демократию. Но это решение означает, что сама идея бойкота претерпела крах. Граждане оценят на выборах, а не обманули ли их те, кто больше года терроризировал страну митингами и инцидентами», – подчеркнул Дачич.

Директор агентства исследований общественного мнения «Фактор Плюс» Владимир Пейич считает, что движение «1 из 5 миллионов» окончательно потеряло авторитет в глазах граждан. «Часть граждан разделяла идею бойкота выборов, но «1 из 5 миллионов» всё-таки решили в них участвовать. Это решение противоречит тому, что ранее декларировали сторонники движения, я имею в виду «Союз за Сербию». В любом случае, я не думаю, что их участие в гонке как-то кардинально повлияет на явку», – заявил Пейич.

Политолог Бобан Соянович назвал решение «1 из 5 миллионов» выйти на выборы предательством по отношению к оппозиционно настроенным гражданам Сербии. «Те, кто участвовал в протестных митингах, сейчас разочарованы и ощущают себя преданными. Я не понимаю логику лидеров движения, которые месяцами призывали к бойкоту выборов, а сейчас решили избираться. Хотя уверен, что их решение особо не повлияет ни на явку, ни на распределение мест в парламенте», – отметил аналитик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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