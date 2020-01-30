Испания объявила бойкот из-за косовских сепаратистов

Испания будет бойкотировать саммит государств Западных Балкан, который пройдет 6-7 мая в Загребе. Мадрид предупредил организаторов, что не намерен участвовать в мероприятии, «куда Косово приглашено на равных правах с остальными странами региона», передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, в заявлении испанского постоянного представительства в Евросоюзе подчеркивается, что причиной отказа испанского премьер-министра от участия в саммите стало также «отсутствие приглашения со стороны президента Хорватии».

«Мы делаем все, чтобы не повторилась ситуация в Софии», – сообщили в администрации президента Хорватии, подразумевая прошлогодний саммит в столице Болгарии, который испанская делегация также проигнорировала из-за участия Приштины.

Стоит отметить, что в августе прошлого года в Хельсинки тогдашний глава МИД Испании (и новый шеф европейской дипломатии) Жозеп Боррель прервал встречу министров иностранных дел Евросоюза и Балканского региона из-за приглашенного туда косовского «коллеги». В своих выступлениях дипломат также подчеркивал, что Мадрид не признает самопровозглашенную республику Косово, «и нет ни одного шанса, что это сделает».

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

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