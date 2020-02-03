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Понедельник, 3 февраля 2020, 13:05 мск

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Подготовка к «цветной революции»: сербская оппозиция будет бойкотировать парламентские выборы

Оппозиционная коалиция «Союз за Сербию» утвердила декларацию о бойкоте парламентских выборов, которые намечены на апрель 2020 года. В документе подчеркивается, что «любая попытка формирования власти на основе результатов фальшивых выборов должна рассматриваться как нарушение конституционного порядка.

В декларации, текст которой цитирует «Балканист.ру», также упомянуто о намерении продолжить «переговоры с представителями Европейского союза и других стран и организаций, которые поддерживают демократические ценности, свободу СМИ и свободные выборы».

«Мы обещали, что в таких выборах не будем участвовать, и это обещание выполнили», – заявил один трех из лидеров «Союза за Сербию», экс-мэр Белграда Драган Джилас.

По оценкам наблюдателей, декларация о бойкоте выборов может свидетельствовать о подготовке оппозицией силового сценария борьбы за власть, поскольку представители «Союза за Сербию» на парламентских выборах не имеют никаких шансов на победу.

Парламентские выборы в Сербии намечены на 26 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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