Выборы в Сербии рискуют стать триггером крупного кризиса

Сербия рискует столкнуться с дестабилизацией ситуации внутри страны накануне и по итогам предстоящих весной парламентских выборов. Об этом пишет в своей статье в «Независимой газете» профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева.

Эксперт отмечает, что оппозиция, часто имеющая связи с зарубежными интересантами, актуализирует вопрос легитимности процедуры и итогов выборов, определяя степень рукопожатности новой власти. Поэтому выборы могут стать триггером серьезного кризиса и даже коллапса политической системы страны, считает Пономарева.

По ее мнению, политическая напряженность в Сербии сохраняется с момента убийства 16 января 2018 года в Косовской Митровице лидера гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость» Оливера Ивановича, который содействовал активизации темы «разграничения» сербской и албанской частей Косово и Метохии.

Косово – самый чувствительный вопрос для Сербии, причем не только в контексте европейской интеграции, но в отношениях с Россией. Позиция четко обозначена экс-министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем: «Сербия не сможет стать частью ЕС, не признав независимости Косово».

При этом, отмечает Пономарева, даже выполнение предельно жестких требований ЕС при достижении компромисса с Приштиной никто не дает Сербии гарантии вхождения в Евросоюз. Это было подтверждено в Давосе на площадке Всемирного экономического форума в ходе встречи президента Сербии Александара Вучича с госсекретарем США Майклом Помпео, помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и еврочиновниками. Между тем, сами сербы уже охладели к евроинтеграции: по данным недавнего соцопроса за вхождение в ЕС высказались на 17% респондентов меньше, чем ранее, и соотношение сторонников и противников составило 35% против 38% соответственно.

«Между тем продолжающееся давление с целью заставить Белград признать еще одну албанскую «политию» без каких-либо евроинтеграционных гарантий имеет двойной эффект, – пишет Пономарева. – С одной стороны, это оказывает негативное влияние на национальную психологию, формируя апатию и пораженческие настроения. С другой – создает благоприятную почву для ревизионистских и шовинистических настроений прежде всего в молодежной среде». Последствия этого непредсказуемы, стране же крайне необходимо спокойно преодолеть выборы – и немалая доля ответственности за это ложится на оппозицию, которая уже окрепла и обрела организационные навыки при помощи поддержки извне, хотя такие связи сокращают ее поддержку внутри страны.

Эксперт обратила внимание, что к концу 2019 года стало ясно, что оппозиция не сможет составить серьезную конкуренцию ни Сербской прогрессивной партии с Вучичем, ни ее младшему партнеру – Социалистической партии (Ивица Дачич). За них готовы голосовать более 52 и 10% соответственно. В итоге оппозиция решила бойкотировать выборы, и нашла добровольных переговорщиков с властью в лице депутатов Европарламента. В итоге представитель Словении Таня Файон и ее коллеги предложили перенести выборы на месяц.

«Главной причиной такой заботы называлась неготовность оппозиции к избирательной кампании. Перенос даты выборов – характерная технология электоральной инженерии, поскольку изменение сроков избирательного цикла всегда преследует конкретные политические цели», – пишет профессор. Для Сербии это означает дестабилизацию обстановки из-за нарушения Конституции, и возможность формирования временного правительства – которое сможет признать независимость Приштины или принять закон о евро-атлантической интеграции. Это похоронит нейтральный статус страны, прогнозирует Пономарева.

При этом эксперт отмечает, что оппозиция уже раскололась – одна из лидеров оппозиционного движения «1 из 5 миллионов» Валентина Рекович заявила о намерении отказаться от бойкота. По мере приближения выборов раскол будет только нарастать, считает Пономарева, отмечая, что эффективной мерой для увеличения раскола стало предложение Вучича о снижении проходного барьера с 5 до 3%. Эта идея вполне в европейском тренде: в Нидерландах этот барьер составляет 0,67%, в Дании 2%. Таким образом, часть оппозиции может рассчитывать на получение мест в парламенте, и пройти туда могут конструктивные критики власти: Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, ряд других патриотических («Спас») и прозападных либеральных сил.

В существующих условиях нарастание внутренних противоречий сыграет отнюдь не на благо страны, подчеркивает автор, выражая надежду, что «благоразумие возьмет верх и сербская оппозиция не будет руководствоваться ленинским принципом «чем хуже, тем лучше» по отношению к собственной стране».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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