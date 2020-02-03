Западные «посредники» торопят Сербию с признанием Косова

Западные посредники между Белградом и Приштиной на переговорах по косовской проблеме торопят стороны с принятием решения. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью сербским СМИ. При этом дипломат выразил опасение, что Сербию будут вынуждать к признанию независимости Косова.

«Я не верю в саму возможность скорого решения косовской проблемы, если только речь не идёт о продавливании варианта, который не устроит Белград, а именно признания независимости Косово»,– подчеркнул Боцан-Харченко, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Дипломат обратил внимание, что именно из-за спешки американцев ранее не имели успеха план финского дипломата Марти Ахтисаари, который предусматривал предоставление Косово независимости под международным контролем, и дальнейшие переговоры международных посредников по Косово из США, России и ЕС. «Россия всегда была за продолжение диалога. Если бы у нас было больше времени, нам бы удалось достичь ощутимых результатов и прогресса», – указал Боцан-Харченко, который в 2007 году входил в «тройку» международных посредников в урегулировании косовского вопроса.

Посол России опроверг предположения западных СМИ, что Россия специально тормозит диалог по косовской проблеме, не желая терять влияние на Балканах. Дипломат подчеркнул, что Москва готова вступить в переговоры по просьбе Белграда. Окончательное решение по данному вопросу должно быть одобрено Советом Безопасности ООН, отметил глава дипломатической миссии РФ в Сербии. «В интересах России всегда было продолжение, а в данном случае – обновление разговора. Пока не будет достигнут компромисс, в силе остаётся резолюция СБ ООН 1244. Напомню, что Дейтонское соглашение (положившее конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг. – прим. ред.) было результатом долгого, тщательно выверенного и интенсивного разговора. Поэтому я считаю, что невозможно в спешке найти решение косовской проблемы», – объяснил Боцан-Харченко.

Вместе с тем российский посол выразил несогласие с обвинениями в адрес президент Сербии Александра Вучича, которому на Западе вменяют проведение кампании от отзыву признаний независимости Косова. «Позиция Александра Вучича отвечает нормам международного права. Нет никакой связи между этими двумя вопросами. Самостоятельные, суверенные государства отзывают свои признания независимости Косово, так как понимают, что Косово – это не государство и его существование угрожает стабильности не только всего региона, но международной обстановке в целом, в том числе и самим этим странам. Процесс отзыва признаний не противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 1244», – подчеркнул Боцан-Харченко.

В то же время российский дипломат считает, что мировое сообщество должно приложить максимум усилий для скорейшей отмены таможенных пошлин на товары из центральной Сербии, которые Приштина ввела более года назад в нарушение всех международных соглашений.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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