«Сербская Лига»: Косовскую проблему не решить без России

В переговорах о решении косовской проблемы должна принять участие Россия. Об этом заявил лидер движения «Сербская Лига» Александр Джурджев, комментируя заявление российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко о возможном участии России в урегулировании разногласий между Белградом и Приштиной.

«В диалоге в качестве посредников не могут участвовать только Евросоюз и его представители», – заявил политик, слова которого приводит сербское издание «Информер».

Джурджев считает, что решение косовского вопроса должно лежать в правовом поле резолюции 1244, поэтому компромисс Белграда и Приштины пройдёт через процедуру одобрения Совета Безопасности ООН. «В поиске варианта, который устроит обе стороны, должна принять участие и Россия. О ее готовности заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. И если Россия ожидает только официального приглашения от Белграда присоединиться к диалогу, то необходимо срочно его направить», – подчеркнул лидер «Сербской лиги».

Политик отметил, Россия, в отличие от европейских «партнёров» Сербии, никогда не поддерживала сепаратизм косовских «властей». «Необходимо помнить, что Россия – не только наш многовековой союзник и единственный искренний друг, но и защитник сербских национальных и государственных интересов, среди которых – отстаивание Косово и Метохии в границах Сербии», – обратил внимание Джурджев.

Лидер «Сербской лиги» также указал, что готовность России стать посредником в переговорах Белграда и Приштины – это позитивный фактор для Сербии и возможность сохранить свой территориальный суверенитет и национальное единство. По его оценке, участие Москвы в диалоге уравновесит переговорный процесс, учитывая то, что судьбу Косово и Метохии, которое составляет 17% территории республики Сербии, сейчас решают европейские страны, признавшие провозглашенный в одностороннем порядке суверенитет квази-государства Косово, отметил Джурджев.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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