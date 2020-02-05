Путин подтвердил позицию России по косовской проблеме

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты от посла Сербии в России Мирослава Лазанского. В приветственной речи глава российского государства подчеркнул, что «Россию и Сербию связывает стратегическое партнёрство, которое опирается на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов».

Путин также напомнил, что в декабре прошлого года в Сочи были проведены содержательные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. «Достигнут целый ряд значимых договорённостей, касающихся развития российско-сербского взаимодействия по всему комплексу вопросов: экономики, торговли, энергетики, культуры, координации по региональной проблематике», – отметил президент РФ, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

В то же время Путин добавил, что «Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной». «Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 Совета безопасности Организации Объединённых Наций», – заверил российский лидер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

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