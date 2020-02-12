Сербия в ожидании: Шойгу приедет в Белград не с пустыми руками

На следующей неделе в Белград прибудет с визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, глава российского оборонного ведомства приедет не с пустыми руками.

Вучич назвал Шойгу «одним из наших настоящих, истинных товарищей, который отлично понимает нашу позицию». «Он немногословен, но каждое его замечание на вес золота. «Ты правильно сделал, что позаботился об оружии, теперь Сербия будет чувствовать себя более защищенной», – сказал мне Шойгу», – отметил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По словам сербского лидера, для Белграда очень важно сотрудничество с Москвой в военно-технической сфере – Сербия находится в окружении стран, входящих в блок НАТО, и российское вооружение служит ее надёжным щитом, гарантом независимости и безопасности страны. «Конечно, нашу мощь с Россией не сравнить, но когда такое говорит Сергей Шойгу – это ценно», – подчеркнул Вучич.

Вместе с тем президент Сербии уточнил, что министр обороны России в Белград приедет не с пустыми руками. «Я пока не могу рассказать о деталях. Подождем Сергея, он сам все сообщит», – сказал он.

Вучич также сообщил, что в марте ожидается визит в Сербию главы российской дипломатии Сергея Лаврова. «У нас с Россией исключительные отношения и мы продолжим их развивать», – подчеркнул сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.02.20

«Исторический момент»: Северная Македония ратифицировала вступление в НАТО. / НАТО отказывается вмешиваться в черногорский религиозный конфликт. / Инцидент на черногорской границе: главу минобороны Сербии остановили на КПП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»