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Вторник, 18 февраля 2020, 13:03 мск

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Сербия подтвердила участие в параде Победы в Москве

Фото: mod.gov.rs

75 военнослужащих Вооруженных сил Сербии примут участие в параде в Москве в честь юбилея Великой Победы. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу, который 17 февраля был с официальным визитом в Белграде.

Шойгу пригласил Вулина на торжества 9 мая и отметил, что на параде в Москве ждут и президента Сербии. «Мы ожидаем, что Вы, президент Сербии Александр Вучич и сербские военные присоединитесь к нам на параде на Красной площади 9 мая», – сказал министр обороны РФ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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