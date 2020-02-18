Сербия подтвердила участие в параде Победы в Москве

75 военнослужащих Вооруженных сил Сербии примут участие в параде в Москве в честь юбилея Великой Победы. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу, который 17 февраля был с официальным визитом в Белграде.

Шойгу пригласил Вулина на торжества 9 мая и отметил, что на параде в Москве ждут и президента Сербии. «Мы ожидаем, что Вы, президент Сербии Александр Вучич и сербские военные присоединитесь к нам на параде на Красной площади 9 мая», – сказал министр обороны РФ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.02.20

Сергей Шойгу в Белграде: «Нельзя допустить повторения трагедии 1999-го». / Глава минобороны России прибыл в Белград. / Власти Прешевской долины выдвинули три условия присоединения к Косову. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»