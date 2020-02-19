Сербия готовится принять первый российский «Панцирь-С1»

Сербия готовится принять первый из шести российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» до конца нынешней недели, передает «Балканист.ру» со ссылкой на телекомпанию РТС.

Как сообщается, такая договоренность достигнута министром обороны Сербии Александром Вулиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который посетил Белград 17 февраля.

Сербские военные уже прошли обучение и готовы к работе с новой техникой.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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