Глава МИД России: давно пора создать Сообщество сербских муниципалитетов Косово

Россия настаивает на выполнении доверенностей по косовской проблеме, в том числе о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Албании Эди Рамой, который также является действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Обсудили роль Организации в содействии урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе на Балканах, в частности, в отношении Косово. Подробно об этом говорили. У нас есть стремление продвигать диалог, который поможет договориться Белграду и Приштине в русле тех принципов, которые заложены в резолюции 1244 СБ ООН. Решение косовской проблемы, которого мы все хотим, должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН», – сказал Лавров.

По оценке главы МИД России, «ключевым фактором достижения прогресса» в решении косовской проблемы «явилось бы выполнение давно достигнутых договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово».

«Создание этого сообщества стало бы огромным шагом на пути к обеспечению прав людей, которые проживают в Косово на территории т.н. «сербских анклавов». Это соглашение было достигнуто, как минимум, шесть лет назад. Приштина отказывается его выполнять, поэтому мы, как уже не раз подчеркивал Президент России В.В.Путин, примем любое решение, которое будет приемлемо и будет достигнуто между Белградом и Приштиной. Такой диалог мы активно поощряем», – подчеркнул Лавров.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что представители Евросоюза, которые вызвались быть посредниками, пока не добились выполнения этих договоренностей. «Мы будем настаивать на том, чтобы косовская проблема решалась исключительно на основе договоренностей, которые должны быть потом одобрены в Совете Безопасности ООН», – заключил Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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