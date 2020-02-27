Запад признал в президенте Сербии сильного лидера мирового масштаба

Запад поставил президента Сербии Александра Вучича в один ряд с сильнейшими политиками мира. Такое мнение в интервью порталу «Балканист.ру» высказала российский политолог и публицист, специалист по новейшей истории Балкан и «цветным революциям», профессор МГИМО Елена Пономарева, комментируя скандальный фильм «Правитель» про «авторитарного» сербского лидера.

«Представителей оппозиции, в данном случае, всего лишь привлекли к созданию этого документального фильма. Его транслировал канал N1, а он аффилирован с CNN – крупнейшим американским медиахолдингом, финансируемым элитами, перед которыми стоят определённые цели и задачи. Здесь и кроется корень зла, – обратила внимание Пономарева.

По ее оценке, фильм предназначен не столько для широкой аудитории, сколько для самого президента Вучича, которым недовольны западные силы. «Представителей транснациональных западных корпораций не устраивает политика Вучича. И смысл фильма «Правитель» – показать президенту Сербии, что он не вписывается в ожидания американских элит, которые не смогли его сместить закулисными способами. Можно смело утверждать, что они этим фильмом ещё больше укрепили значимость Вучича как политика не только регионального, но и мирового масштаба», – подчеркнула российский политолог.

По ее словам, не случайно, что в первой части фильма президент Сербии упоминается в одном ряду с лидерами России, Турции и Венгрии. «Таким образом, они признали, что Вучич проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, потому что – нравится это кому-то или нет – Путин, Эрдоган и Орбан – личности сильные и довольно самостоятельные, в тех рамках, которые позволяет проблематика современной политики. Я могу сказать, что в таких условиях это потрясающая характеристика для главы европейского государства», – отметила Пономарева.

Эксперт также уточнила, что таких лидеров Запад не способен держать на коротком поводке. «Поэтому они их называют «авторитарными, антидемократическими политиками». Но на самом деле, авторитарные лидеры – это те, кто приходит к власти в кризисные времена и решает внутренние проблемы страны, выводя её на ведущие позиции мировой политической сцены. Авторитаризм – это не оскорбление, а в данном случае признание лидерских способностей. Вучич находится в достойной плеяде и они сами это признали этим фильмом», – констатировала политолог.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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