Мария Захарова призвала суд в Гааге срочно наказать виновных в преступлениях на территории Косово

Официальная Москва настаивает, чтобы все виновные в преступлениях так называемой Армии освобождения Косово (АОК) должны быть сурово наказаны, независимо от того, какие должности они занимают в настоящее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая на брифинге в Москве, Захарова подчеркнула, что Специальному суду по военным преступлениям АОК в Гааге давно пора выдвинуть конкретные обвинения, поскольку этот орган был создан в 2017 году под эгидой Евросоюза для наказания всех лиц, ответственных за похищение людей и торговлю людьми.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что доклад члена ПАСЕ Дика Марти о торговле человеческими органами сербского населения на территории Косово, который был представлен еще в 2010 году, послужил «стимулом» для создания Специального суда по военным преступлениям, совершенным так называемой Армией освобождения Косово. «Замалчивать об этих преступлениях и оставлять их без наказания недопустимо. Тема незаконной торговли человеческими органами должна оставаться предметом постоянного внимания всего мира. Сейчас на кону репутация международного правосудия и Евросоюза, как гаранта того, что суд выполнит свои обязательства», – заявила Захарова.

Как ранее сообщали СМИ, прокурор Специального суда по преступлениям АОК сообщил, что готов предъявить обвинения за конкретные злодеяния. Позже стало известно, что содержание обвинительных заключений будет оставаться конфиденциальным до тех пор, пока их не рассмотрит судья предварительного производства.

Москва, Катарина Лане

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