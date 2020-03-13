Коронавирус: парламентские выборы в Сербии могут перенести

В Сербии в связи с угрозой распространения коронавируса могут быть перенесены парламентские выборы. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

«После визита в Германию, где я буду обсуждать с канцлером Меркель евроинтеграцию Сербии, коронавирус и Косово, я приглашу всех представителей партий, участвующих в выборах, для решения вопроса о возможном переносе их даты на 5, 10 или 15 дней», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также отметил, что в условиях текущей эпидемиологической ситуации предусмотрено создание кризисных штабов по контролю состояния здоровья населения и ликвидации последствий распространения коронавируса. В то же время запланировано повышение зарплат медицинским работникам.

По словам лидера страны, государственная система здравоохранения готова к борьбе с возможной эпидемией. По информации на 8 утра 13 марта, в Сербии коронавирус выявлен у 31 человека.

Напомним, парламентские выборы в Сербии намечены на 26 апреля.

Белград, Светлана Антонова

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