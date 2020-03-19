российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2020, 13:58 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В режиме изоляции: Сербия закрыла авиаграницы из-за коронавируса

Сербия полностью прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами мира из-за угрозы пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер страны, глава МВД Сербии Небойша Стефанович. По его словам, посадка самолетов будет разрешена только «с экспертами, которые будут оказывать содействие стране».

«Пассажирское авиасообщение с сегодняшнего дня будет полностью ограничено, рейсы будут приниматься аэропортами только по специальному разрешению правительства Сербии», – цитирует слова министра портал «Балканист».

На какой срок вводятся ограничения, не уточняется.

Как сообщал «Новый День», накануне посольство РФ в Сербии настоятельно рекомендовало всем гражданам РФ, в данный момент находящимся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима (по т.н. «белому картону») и не имеющим вида на жительство, предпринять меры по скорейшему возвращению на родину, «пока в Сербии сохраняется возможность выезда в Россию авиатранспортом.

Накануне также стало известно, что на основании решения о введении чрезвычайного положения Вооруженные силы Сербии возьмут под контроль все пункты пересечения границы, центры размещения находящихся в стране беженцев, а также больницы.

В Сербии зафиксированы 97 случаев заражения коронавирусом. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.20

Коронавирус пришел в Черногорию: выявлены первые заболевшие. / 12 лет лишения свободы: в Сербии ввели жесткое наказание для коронавирусных «террористов». / Черногория сдалась: россияне смогут вернуться на родину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

12 лет лишения свободы: в Сербии ввели жесткое наказание для коронавирусных «террористов»

Армию Сербии привлекут для борьбы с короновирусом

Россиян просят срочно покинуть Сербию: авиасообщение будет временно приостановлено

В Сербии арестован пользователь соцсетей за распространение фэйков об эпидемии коронавируса

Заморозка кредитов и комендантский час: в Сербии усилен режим ЧС

Белград направит косовским сербам помощь для борьбы с коронавирусом

В Косово албанцы атаковали сербских полицейских

В Белграде студентов выселяют из общежитий из-за коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Туризм, Экономика, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,