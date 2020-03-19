В режиме изоляции: Сербия закрыла авиаграницы из-за коронавируса

Сербия полностью прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами мира из-за угрозы пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер страны, глава МВД Сербии Небойша Стефанович. По его словам, посадка самолетов будет разрешена только «с экспертами, которые будут оказывать содействие стране».

«Пассажирское авиасообщение с сегодняшнего дня будет полностью ограничено, рейсы будут приниматься аэропортами только по специальному разрешению правительства Сербии», – цитирует слова министра портал «Балканист».

На какой срок вводятся ограничения, не уточняется.

Как сообщал «Новый День», накануне посольство РФ в Сербии настоятельно рекомендовало всем гражданам РФ, в данный момент находящимся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима (по т.н. «белому картону») и не имеющим вида на жительство, предпринять меры по скорейшему возвращению на родину, «пока в Сербии сохраняется возможность выезда в Россию авиатранспортом.

Накануне также стало известно, что на основании решения о введении чрезвычайного положения Вооруженные силы Сербии возьмут под контроль все пункты пересечения границы, центры размещения находящихся в стране беженцев, а также больницы.

В Сербии зафиксированы 97 случаев заражения коронавирусом. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.20

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