Эксперт назвал единственно возможный и оправданный сценарий решения косовской проблемы

Единственный путь к сохранению сербского Косово в сложившейся сложной международной ситуации – достижение соглашения между властями Сербии во главе с президентом Александром Вучичем и Приштиной. При этом стоит использовать заинтересованность в таком исходе событий США – это «окно возможностей» появилось в результате прихода к власти Дональда Трампа, сторонника политических сделок на экономической платформе. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Петр Искендеров в статье на портале ИА «Regnum».

Эксперт пояснил, что достижение соглашения Сербии с Приштиной выгодно России, и выразил уверенность, что Сербия никогда не вступит в НАТО, даже ради членства в ЕС.

Искендеров обратил внимание, что стремление Вучича найти компромисс в косовской проблеме выявил тех, кто заинтересован в сохранении на Балканах «замороженных конфликтов» и закреплении за этим регионом статуса полигона противостояния Востока и Запада. Между тем, соглашение о нормализации отношений Белграда и Приштины является не «сдачей Косово», а сигналом о стремлении Вучича выработать механизмы защиты косовских сербов. Эксперт подчеркнул, что это – единственно возможный и оправданный сценарий действий.

«Подписание соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины не только означает закрепление под международными (и в том числе российскими) гарантиями сложившейся ситуации в Косово, но и позволяет Сербии получить в свои руки реальные (а не иллюзорные) рычаги обеспечения интересов косовских сербов – в том числе в плане наращивания торгово-экономического, культурного, гуманитарного и иного взаимодействия, – пишет Искендеров. – Что же касается России, то, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин (в том числе и во время знаковой встречи с президентом Косово Хашимом Тачи), Москва поддержит такое решение по Косово, которое будет носить компромиссный характер и отвечать актуальным интересам сербов».

Этим критериям отвечает документ 2018 года, подготовленный при участии лидеров Сербии и Косово, отметил Искендеров, подчеркнув, что он станет основой для дальнейшего оздоровления ситуации вокруг Косово. «Реализация подобных проектов станет не «позором России», а реальным и очень важным делом с точки зрения перспектив укрепления ее позиций в регионе», – считает он.

При этом ученый пояснил, что отправным пунктом в достижении этого соглашения, в том числе для президента Вучича, является тезис о том, что Сербия никогда и ни при каких условиях не вступит в НАТО. Эту позицию он объясняет тремя ключевыми факторами: это историческая традиция Движения неприсоединения (у истоков которого стояла Югославия), память о натовских бомбардировках 1999 года и многовековые традиции российско-сербского взаимодействия.

«В настоящее время, согласно социологическим опросам, около 85% сербов высказываются против вступления Сербии в Североатлантический альянс», – отметил Искендеров, пояснив, что властям Сербии придется учитывать этот факт. Кроме того, сомнения в возможности расширения Альянса в 2016 году высказывал и посол США при НАТО Дуглас Лут, напомнил он.

«Говорить о том, что Сербия ради ЕС вступит в НАТО, могут лишь те «эксперты», которые пытаются перевернуть действительное положение дел на Балканах с ног на голову – пусть даже и «бескорыстно», – подчеркнул Искендеров.

При этом достижение такого соглашения выгодно России «с точки зрения ее активного участия в политических процессах на Балканах и развития в регионе собственных торгово-экономических, энергетических и инфраструктурных проектов и программ», заключил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

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