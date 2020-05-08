«Жульничество»: парламентские выборы в Сербии попытаются превратить в клоунаду

Предстоящие в июне парламентские выборы в Сербии могут превратить в клоунаду, которая будет выгодна для Запада, пытающегося разрушить дружественные отношения Москвы и Белграда. Такое мнение высказал российский политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии для портала «Балканист.ру», оценивая последние провокации активистов оппозиционного блока «Союз за Сербию».

«Тактика американцев по созданию цветных революций все время совершенствуется. Если в 90-е и в начале «нулевых» для торпедирования власти использовались прозападные движения, которые выступали с либеральными лозунгами, то сейчас Запад понял, что неважно, с какой стороны оказывать давление на власть. Например, на украинском Майдане мы одновременно видели либералов, выступающих за толерантность и европейские свободы, людей левых взглядов, возмущенных коррупцией, и абсолютных фашистов с наколками Гитлера и Бандеры. Как они представляли себе общее будущее своей страны, совершенно непонятно. Но задача стояла вывести на площадь всех: хоть собаководов, хоть кактусоводов, хоть гомосексуалистов или нацистов – лишь бы собрать больше людей», – пояснил политолог.

По его оценке, в Сербии работает та же самая схема. «В Сербии используется та же история: на улицы выводят людей, которые выступают за европейский путь Сербии и её разворот от России к НАТО, выводят недовольных уровнем жизни и при этом обвиняют президента Александра Вучича в недостатке патриотизма – что он «в недостаточной мере сербский националист». Так западные акторы пытаются объединить все силы для торпедирования действующей власти», – подчеркнул Матвейчев.

Эксперт считает, что сербская оппозиция намерена использовать предстоящие парламентские выборы, чтобы устроить новый «майдан». «Сейчас в оппозицию активно вливаются деньги, разыскиваются поводы для перенесения выборов, их пытаются превратить в клоунаду, чтобы снова использовать возможность вывести людей на площадь», – отметил политолог.

Как полагает Матвейчев, сербской власти нельзя идти на поводу оппозиционеров. «Играть в их оппозиционные игры и идти у них на поводу не надо. На примере Украины мы видим, что любые попытки сесть с ними за стол переговоров приводят к тому, что ты выполняешь свои обязательства, а они свои нет. Оппозиция – это профессиональные жулики. Дашь им руку – они откусят палец. Их задача – установить проамериканский режим на территории Сербии и отделить её от России», – уверен Матвейчев.

По мнению политолога, сейчас для правительства Александра Вучича наступило время жёстких решений. «Сербским властям нужно брать пример с российских. Смотреть, какие НКО работают против них, и принять законы об иностранном финансировании и иноагентах. Запретить СМИ с иностранным участием и перекрыть им финансовые потоки. Как Китай борется с гонконгскими протестами? Всех бизнесменов, кормивших и поивших демонстрантов, посадили в тюрьму. И их аресты продолжались и во время эпидемии коронавируса. Никакого либерализма проявлять по отношению ко всем ним нельзя. Их нужно сажать и репрессировать», – заключил Матвейчев.

Напомним, вчера вечером оппозиционеры из «Союза за Сербию» вывели людей на улицы и попытались прорваться в президентский дворец. Сегодня утром, 8 мая, провокаторы заблокировали вход в парламент Сербии и избили депутата правящей партии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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