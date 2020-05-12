Противоречия обостряются: сербская оппозиция снова оказалась на грани раскола

В рядах сербской оппозиции наметился очередной раскол. Лидер Народной партии Вук Еремич выступил с критикой агрессивных методов политической борьбы, которые применяют его соратники по оппозиции в попытке «свергнуть режим Александра Вучича», передает «Балканист.ру».

«Народная партия не поддерживает насилие в качестве средства политической борьбы, равно как и остальные формы проявления экстремизма, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, независимо от того, исходит оно от представителей правящей партии или оппозиции», – заявил Еремич, комментируя действия лидера движения «Двери» Бошко Обрадовича, который сначала пытался взять штурмом резиденцию президента Сербии, а на следующий день, 8 мая, напал на депутата Сербской прогрессивной партии.

Сербский портал «Информер» обратил внимание, что Еремич уже давно не появлялся ни на одном «шоу» лидеров оппозиции. Издание полагает, что внутри «Союза за Сербию» зреет раскол, поводов для которого может быть несколько. Речь идет об отсутствии единого мнения по поводу бойкота предстоящих парламентских выборов и недемократических методов политической борьбы оппозиционеров.

Ранее сегодня стало известно, что МВД Сербии направило в прокуратуру документы с требованием привлечь Обрадовича к уголовной ответственности.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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