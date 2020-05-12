Посол РФ в Сербии подтвердил позицию Москвы по косовской проблеме

Позиция России по косовскому урегулированию «кристально ясна». Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Единственной основой для урегулирования должна оставаться резолюция 1244 Совета Безопасности ООН, в которой утверждены фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса», – подчеркнул российский дипломат.

Боцан-Харченко подтвердил, что Москва выступает за то, чтобы Белград и Приштина достигли жизнеспособного компромисса в рамках указанной резолюции, и согласится только с тем решением, которое будет приемлемо для Сербии. Посол также уточнил, что окончательное решение косовской проблемы должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.05.20

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