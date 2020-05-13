Можно и без войны: в России озвучили план возвращения части Косово Сербии

В нынешних условиях у Сербии есть только один реальный вариант разрешения косовской проблемы, чтобы вернуть хотя бы часть территории. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, радикальные сценарии с привлечением вооруженных сил вряд ли возможны.

Дмитрий Лане: Константин Эдуардович, в сербском обществе обсуждается несколько вариантов решения косовского вопроса. Радикально настроенная часть населения выступает за военное – ввести войска и с помощью России-матушки и Путина изгнать албанцев и контингент НАТО, защищающий их интересы. Как Вы считаете, возможно ли вообще такое развитие событий?

Константин Калачев: Это самообман. Те, кто намекает, что Россия могла бы принять военное участие в решении косовской проблемы, либо циничные вруны, либо неисправимые фантазеры. Российские радикалы, а у нас есть и такие, не заинтересованы в достижении Белградом и Приштиной устойчивого и взаимоприемлемого решения. На уровне риторики Сербия для них друг и союзник, но в действительности они готовы пожертвовать тысячами сербов ради дестабилизации Европы. Стоит ли идти у них на поводу?

Есть те, кто живет мыслями о новой мировой войне, но вопрос не только в том, готова или нет Сербия стать для нее запалом, и станет ли гипотетическая попытка силового решения косовской проблемы аналогом выстрела в Сараево. Вопрос в том, что российское руководство не дало бы себя втянуть в конфликт с Западом из-за Косово.

Россия всегда поддерживала Сербию. Призывала западные страны руководствоваться нормами международного права и резолюцией Совета Безопасности ООН 1244. Призывает к этому и сейчас. Но надо понимать, что с 1999 года сформировалась новая реальность. В этой реальности Россия, ссылаясь на косовский прецедент, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, отделившихся от Грузии. В это реальности Россия вернула Крым после единодушного голосования населения полуострова за присоединение к России. В этой же реальности завершилась работа азербайджано-российской комиссии по демаркации государственной границы, и Россия передала часть своей территории Азербайджану.

Уточнялась и граница с Китаем. 15 октября 2004 года в Пекине Путин подписал «Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части», где говорилось о добровольной передаче Китаю острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и острова Большой в Читинской области. Это 337 квадратных километров, принадлежавших России территории.

Ради добрых отношений с соседями даже России приходилось чем-то жертвовать. В Сербии об этом мало кто знает. Как мало кто в Сербии отдает себе отчет, насколько России нужен европейский рынок энергоносителей, а потому, несмотря на геополитическое противостояние с США, Россия будет дорожить отношениями с другими членами Североатлантического альянса – такими как Германия.

Дмитрий Лане: Еще существует мнение, что нужно оставить всё как есть и ждать лучших времен. Есть ли смысл в такой выжидательной тактике, что скажете?

Константин Калачев: «Если долго и терпеливо, сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага». Изречение ли это Сунь Цзы, китайского военачальника, либо Конфуция, древнекитайского философа, толком никто не знает, но некоторые люди в этом изречении видят свою философию жизни… Звучит красиво, но не сработает. Жизни не хватит. Река высохнет.

Политика – искусство возможного. Именно поэтому в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года тогдашнее руководство Сербии договорилось о нормализации отношений Белграда с Приштиной. Сербия и Косово договорились не блокировать процесс вхождения друг друга в состав ЕС. Кто-то назовет это соглашение предательством. Но Сербия не контролировала территорию Косова, и военного решения не существовало.

Выскажу личную точку зрения. Вопрос о разделе Косово между косоварами и сербами надо было ставить уже тогда. Можно еще сто лет говорить, что в юридическом смысле нет никаких сомнений по поводу того, кому принадлежит Косово и Метохия. Ровно это делает сейчас Украина в отношении Крыма. Но Крым в Украину уже не вернется. Если посмотреть правде в глаза, то Косово в Сербию тоже не вернется. И причина в обоих случаях одна и та же – проживающее в Крыму и Косово население этого не хочет. Куда девать более полутора миллионов албанцев?

Дмитрий Лане: Третий вариант – раздел территории, при котором Сербии отойдет Север Косово и Метохии, населенный преимущественно сербами, в обмен на признание независимости самопровозглашенной албанцами республики. Как Вам такая идея?

Константин Калачев: Да, Косово – исторически сербская земля. Все параллели и аналогии условны, но ведь некоторые города нынешней Беларуси входили в состав РСФСР, на севере Казахстана до сих пор есть районы, заселенные преимущественно русскими. Но Казахстан их России не отдаст. А вот с Косово ситуация иная. Здесь можно поставить и добиться вполне реального возвращения в Сербию территорий, населенных сербами. Если, конечно, считать, что главная ценность – это люди одной с тобой идентичности, а не только территория. Это исторический шанс, которого лишены многие другие народы.

Те, кто бывал в Венгрии, знают, как венгры любят рассказывать о несправедливости к ним истории. Есть шанс у венгров вернуть хоть что-то из венгерских земель, отошедших к Румынии? Ни малейшего. Да, это совсем другие исторические обстоятельства. Но суть та же – люди, говорящие на венгерском, оказались за пределами родины, как говорящие на сербском оказались на территории, которая по Конституции Сербии 2006 года является частью Сербии, а по факту признана сотней стран как независимое государство. И даже если Россия, Испания и кто-то еще её не признает, это не значит, что она вернется. Пасту, выдавленную из тюбика, обратно не запихнешь.

Можно продолжать ссылаться на Резолюцию СБ ООН 1244. Но оппоненты скажут, что она относилась к Югославии, а не к Сербии. Напомнят про отделение Черногории. Россия является правопреемницей СССР, как Сербия является правопреемницей Югославии, Россия взяла на себя обязательства по международным договорам. Но населенные русскими районы Казахстана так в Казахстане и останутся. А Гомель или Могилев вернутся лишь в случае добровольной полноценной интеграции Беларуси и России в единое государство, что вызывает большие сомнения. Но даже это легче представить, чем косовских албанцев, голосующих за единое государство со столицей в Белграде.

План разграничения Вучича сегодня единственная альтернатива потери всего – и территорий, и людей. Есть такая русская поговорка – лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это тот самый случай. При поддержке России и США можно попытаться найти выход из тупика. Или можно оставаться пешкой в чужой геополитической игре, мечтать о том, что Россия начнет войну с Европой и США из-за Косово. Не начнет.

Сербская оппозиция сейчас пытается через отдельные российские средства массовой информации шантажировать и пугать Россию. Якобы сербы отвернутся от русских, а Россия утеряет свой политический вес в Сербии после того, как косовская проблема будет решена. Я уверен, что сербская общественность изменит свое отношение к России. Страшные рассказы о полном вытеснении России с Балкан, о добровольном и безоговорочном вхождении Сербии в евроатлантическую зону влияния, включая и членство в НАТО, лично я считаю политическими спекуляциями. Можно быть частью Европы и не быть в НАТО. Это раз. В НАТО решения принимаются на основе консенсуса всех участников альянса. Нужна ли НАТО головная боль с возможностью Сербии блокировать те или иные решения альянса?

Дмитрий Лане: Константин Эдуардович, может у Вас есть четвертый вариант решение проблемы? Можете предложить своё, альтернативное решение косовского вопроса?

Константин Калачев: Я много раз был в Сербии как турист. Если передо мной и моей супругой стоял выбор – Париж или Белград, мы выбирали Белград. Это настоящая ночная столица Европы. Мы побывали в разных местах. Мои дети дважды проводили лето в Сербии. В том числе в Пролом бане. Мы доезжали до границы с Косово. И убедились, что там все выглядит вполне мирно. Если бы Сербия была в разы богаче Хорватии, Словении, может быть живущие в Косово албанцы сами бы просили присоединиться. Но месторождений нефти, газа, золота и алмазов в Пролом бане нет. Есть отличная, лучшая в мире вода.

Я думаю, что безотносительно к теме Косово, Сербии надо сделать ставку на внутреннее развитие, на повышение благосостояния людей. Фантомные боли могут мучить долго. Это как после операции ампутации. Но ведь надо жить. Так, чтобы албанцы завидовали. И просились в Сербию на работу.

Кстати, а захотели бы сербы дать им второе гражданство? Или лучше мононациональное государство? Может, меня сейчас закидают камнями, но если бы Сербия исторически развивалась как национальное государство, у нее сейчас были бы выходы к морю. Выдающийся сербский филолог Вук Стефанович Караджич создал когда-то лингвистическое определение серба, независимо от их религиозной принадлежности или географического происхождения.

В России до сих пор идут споры, кого считать русским. Если бы в начале 90-х русские националисты возобладали, мы могли бы потерять национальные республики. К счастью, кроме чеченской войны, других кровавых конфликтов у нас не было. Россия в итоге не просто отвоевала Чечню, но и купила ее лояльность. Грозный отстроен заново.

Сербы готовы покупать лояльность албанцев? Вряд ли. Да и ресурсов на это нет. Поэтому я считаю, что план Вучича – единственный реальный вариант вернуть хоть что-то, а потом выстроить такие отношения с Косово, чтобы сербское наследие там оберегалось как исторические памятники. Турки и греки относятся друг к другу без симпатии. Но турки оберегают греческое наследие на своем побережье.

Дмитрий Лане: И последний вопрос: как Вы считаете, допустимо ли изменение административных границ после Второй Мировой Войны в Европе, если стран, образовавших эти самые границы, таких как Югославия, например, давно уже нет?

Константин Калачев: Административные границы носили во многом искусственный характер. Как, впрочем, и государственные границы. Но если изменение государственных границ – это война, то административные границы, если они приобретают характер государственных, менять можно и нужно. Достаточно местных референдумов при согласии сторон. Надо дать возможность людям сохранить свою идентичность. Сербы в Косово не должны быть заложниками. Бросать свои дома они тоже не должны. Верните их в Сербию. Вместе с землей. Без единого выстрела.

Москва, Дмитрий Лане

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