Сербию ждет новое испытание

Президент Сербии Александр Вучич укрепил политические позиции на фоне последних событий, в том числе, связанных с угрозой распространения коронавируса, однако предстоящие парламентские выборы станут для него и страны большим испытанием. К такому выводу пришли аналитики Института ближневосточных и балканских исследований IFIMES со штаб-квартирой в Любляне.

В докладе IFIMES, который цитирует «Балканист.ру», отмечается, что власти Сербии приняли верное, хотя и непопулярное и жёсткое решение ввести в стране режим ЧС, который стал «своевременным и необходимым шагом по спасению граждан» от коронавируса. Эксперты считают, что если бы подобные меры были предприняты в Италии, то властям страны удалось бы избежать катастрофического количества жертв в Бергамо.

Аналитики обращают внимание, что Евросоюз сильно опоздал с оказанием помощи Белграду, и этот момент был использован другими странами-партнёрами Сербии, чтобы укрепить свою «мягкую силу» на Балканах. «Президент Сербии Александр Вучич утвердился в своей позиции лидера, за симпатии которого бьются ключевые государства мира. В то же самое время он смог предупредить катастрофу в своей стране и даже помочь другим государствам-участникам «Большой семёрки» гуманитарными поставками медицинского оборудования и средств защиты», – указали словенские эксперты.

По их мнению, действия сербской оппозиции заставляют усомниться, что противники президента Сербии пользуются широкой поддержкой. «У оппозиционеров нет внятной политической программы, а единственное их желание – сменить президента Вучича», – подчеркивается в докладе.

Словенские аналитики также отмечают, что с 2018 года, когда в Сербии начались протесты оппозиции, страна стала полигоном конфронтации более чем сотни различных разведслужб, цель которых была свергнуть власть Александра Вучича. «Помимо прямых попыток дискредитировать сербского президента, они не гнушались нападениями на его окружение и малолетних детей», – указывают эксперты.

В докладе говорится, что в разведработу на территории страны вовлечены политики, олигархи, журналисты, студенты, аналитики и даже криминальные элементы, однако контрразведка смогла раскрыть и обезвредить львиную долю провокаций иностранных шпионов. Тем не менее, главное испытание предстоит выдержать во время избирательной кампании и в день голосования на парламентских выборах, считают словенские аналитики.

По их оценке, отдельные политические силы уже прибегают к насилию в попытках добиться своих целей, и в этой ситуации можно ожидать роста напряженности и эскалации конфликтов.

Как отмечают эксперты, причиной повышенного внимания к Сербии стали экономические успехи страны, что не устраивает отдельных акторов международной политики, которым удобнее «справляться» со слабыми и зависимыми государствами. Однако аналитики предупреждают: стабильность в Сербии – ключевой фактор мира на Западных Балканах.

Любляна – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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