Сербия готовится открыть авиасообщение с Россией

Авиакомпания Air Serbia расширяет географию своих полетов после эпидемии коронавируса. До 1 августа планируется открыть воздушное сообщение столицы Сербии с 42 городами, в большинство из которых можно будет полететь с 15 июня. Первые рейсы в Москву и Санкт-Петербург запланированы на 1 августа.

По данным сайта Aviokarta, стоимость полета из Белграда в столицу России составит 159 евро, туда и обратно – 289 евро. В Санкт-Петербург – 169 евро и 319 евро, соответственно.

Пассажирам, покупающим билеты только с ручной кладью, разрешается провозить сумки до 8 кг и размером до 115 см в трех измерениях, а также меньшего размера до 4 кг. За билеты с багажом до 23 кг доплата составит 20 евро в одном направлении.

В российских авиакомпаниях RedWings и «Аэрофлоте» пока затрудняются назвать дату возобновления авиасообщения с Сербией. В «Аэрофлоте» уточнили, что на данный момент все регулярные рейсы в Белград отменены до 1 июля.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.05.20

Президент Сербии о черногорских санкциях: «Мы в этой грязи пачкаться не будем». / Крах оппозиции: сербская Демпартия переживает острый кризис. / «Не отражает интересы большинства»: глава черногорского муниципалитета жестко раскритиковал решение не пускать сербов в страну. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»