«Нужна резкая реакция»: Россия и Сербия осудили произвол косовской «власти»

Введение Приштиной новой блокады грузовых перевозок и торговли товарами из центральной Сербии заслуживает резкой и решительной реакции международного сообщества. Об этом заявили директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам совместной встречи.

Напомним, в субботу, 30 мая, сепаратистское «правительство» Косово запретило въезд грузовикам с товарами из Сербии без специальных разрешительных документов с пометкой «ввоз в Республику Косово».

На встрече с российским дипломатом Джурич также подчеркнул, что дружба между Сербией и Россией постоянна, неразрывна, и вскоре будет получит новый импульс к развитию, благодаря товарищеским отношения президентов Александра Вучича и Владимира Путина.

Ранее сербский президент сообщил, что намерен встретиться с российским лидером 17-18 июня, после чего Сербию на параде Победы в Москве.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.06.20

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