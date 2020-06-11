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Четверг, 11 июня 2020, 10:13 мск

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Президент Сербии отменил предвыборные митинги своей партии

Фото: blic.rs

Президент Сербии Александр Вучич, возглавляющий список Сербской Прогрессивной партии на парламентских выборах, отменил предвыборные митинги для обеспечения безопасности здоровья граждан.

На заседании комитета партии Вучич сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем и «далека от драматичной». При этом он отметил, что массовые собрания, которые не запрещены, все же могут угрожать здоровью граждан. В этой связи президент Сербии предложил отменить два масштабных предвыборных митинга, которые должны были пройти в городах Нови Сад и Ниш.Ожидалось, что в пятницу на новисадский митинг поддержки лидирующей партии в стране могло собраться более 30 тысяч граждан.

Вучич заявил, что не желает рисковать здоровьем граждан, так как безопасность людей – вне политики и приоритет для государства. Предложение лидера Сербской Прогрессивной партии было поддержано подавляющим большинством голосов.

Парламентские выборы в Сербии пройдут 21 июня.

Белград, Катарина Лане

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