Косовским сепаратистам мешает Путин: Приштине нужно готовиться к уступкам

Приштине придется бороться за признание Белградом суверенитета Косово и приготовится к уступкам. Такое мнение высказал политолог Неджмеддин Спахию в интервью порталу Kosovo-online. «В противном случае ситуация не сдвинется с мёртвой точки», – подчеркнул эксперт.

«Торговаться с Сербией – в наших национальных интересах. Нам придётся что-то уступить, придётся давить на Вучича (президента Сербии). Но наши союзники не могут повторить то, что сделали в 1999 году, так как сегодня на сцене Путин, а не Ельцин», – констатировал косовский политолог.

Спахию считает, что косовские власти должны прийти к единому мнению в вопросе о переговорах с Белградом. «Для такого масштабного соглашения необходим консенсус. Всё зависит от того, сможем ли мы убедить людей, каким способом возможно осуществить эту сделку. Мы должны определиться, какую цену готовы заплатить, а если не получится, то придётся оставить все, как есть», – пояснил эксперт.

Вместе с тем политолог высказал опасения, что статус-кво для Косово грозит отсутствием прогресса и застреванием в прошлом.

Приштина, Катарина Лане

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