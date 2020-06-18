Олег Бондаренко: «У России есть все предпосылки взять инициативу в косовском урегулировании»

Двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград можно считать подготовительным накануне запланированной встречи президентов России и Сербии 23 июня в Москве. Одним из главных пунктов его повестки станет урегулирование косовской проблемы, обсуждение которой продолжится на переговорах Владимира Путина и Александра Вучича.

Такое мнение в своей статье «К кому перейдет эстафетная палочка косовского урегулирования», опубликованной в «Независимой газете», высказал основатель проекта «Балканист», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Эксперт напоминает, что 27 июня в США президент Сербии встретится в Вашингтоне с лидером косовских сепаратистов Хашимом Тачи, чтобы предпринять новую попытку договориться. Речь пойдет об обмене территорий с перспективой признания новых административных границ: передаче Белграду населенного сербами севера Косово с частью Косовской Митровицы в обмен на два албанских района Южной Сербии Прешево и Буяновац.

«Без мира между сербами и албанцами Балканы еще долго будут оставаться наиболее взрывоопасным регионом Центральной Европы», – подчеркивает Олег Бондаренко.

Ранее сербский лидер заявил, что признание независимости самопровозглашенной республики обсуждаться в Штатах не будет. Между тем его политические оппоненты пытаются обвинить его в обратном, при этом апеллируя к Москве.

Здесь, по словам эксперта, уместнее всего было бы процитировать непосредственно пресс-службу Кремля: «В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН».

«Речь идет ни много ни мало о новой резолюции Совбеза ООН по Косово взамен давно не работающей резолюции 1244, лежащей в основе нынешней позиции Москвы, Пекина и Белграда», – пишет эксперт.

Он указывает, что в этом вопросе крайне важна позиция России – постоянного члена СБ ООН, который всегда выступал адвокатом Сербии и не может оставаться в стороне от выработки решения по столь прецедентному для мировой политики вопросу, как Косово.

«В конце концов и независимость Абхазии с Южной Осетией, и возвращение Крыма произошли во многом именно вследствие косовского прецедента», – подчеркивает политолог.

Эксперт напоминает, что попытки урегулирования косовского вопроса ведутся уже 12 лет – с того момента, как Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость 17 февраля 2008 года. Сначала арбитром выступал главным образом Брюссель, в последнее время инициативу перехватывает Вашингтон.

В 2012 году под кураторством ЕС были подписаны т.н. Брюссельские соглашения, по которым косовские албанцы должны были создать Сообщество сербских муниципалитетов, чего так и не было сделано. В 2018 году косовары пошли на обострение отношений: устроили вторжение на сербское водохранилище Газивода на границе Косово с Центральной Сербией, выдворили с территории края главу канцелярии по Косово Марко Джурича, начали создание собственной армии и ввели стопроцентные пошлины на сербские товары. 29 апреля 2019 года примирить стороны попыталась канцлер ФРГ Ангела Меркель, но попытка провалилась – главным образом в силу различных позиций Берлина и Парижа на перспективу изменения административных границ на Балканах. Инициатором проведения переговоров 27 июня 2020 года на этот раз стали США в лице спецпредставителя Трампа Ричарда Гренелла.

«Очень важно, чтобы эта инициатива не осталась в Вашингтоне, а была вовремя подхвачена Москвой. Для этого сейчас есть все предпосылки», – подчеркивает эксперт.

Вместе с тем стоит отметить, что визит главы российского МИД в Сербию также носит и предвыборный характер, так как уже в это воскресенье, 21 июня, в стране состоятся парламентские выборы. Впрочем, в их результатах сомневаться не приходится. Так, рейтинг Сербской прогрессивной партии, возглавляемой Александром Вучичем, составляет около 58%, на втором месте – Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с 12,5% (эти партии составляют правительственную коалицию). Ближайшая оппозиционная политическая сила едва набирает 5%. По прогнозам эксперта, в парламент тем не менее могут пройти Сербская Радикальная партия Воислава Шешеля, Сербский патриотический союз, «Движение свободных граждан» актера Сергея Трифуновича и, возможно, бывшая Демократическая партия Сербии экс-премьера Воислава Коштуницы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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