«Нас ждет исключительно тяжёлый период»: президент Сербии сделал заявление после переговоров с главой МИД России

В Белграде завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Сербии Александра Вучича. Часовая беседа прошла за закрытыми дверями, после чего Лавров и Вучич выступили с заявлением для СМИ. Как и предполагалось, основной темой стало обсуждение грядущих переговоров Белграда и Приштины: 27 июня президент Сербии будет обсуждать экономические аспекты отношений сторон в Вашингтоне.

«Поддержка России в вопросе сохранения национального суверенитета Сербии – ключевая. Меня обеспокоила позиция Лаврова по косовскому вопросу, я не хочу никого обманывать, но нас ждёт исключительно тяжёлый период, самый тяжёлый с момента провозглашения независимости Косово», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом президент Сербии выразил благодарность России за поддержку. «Мы благодарны, что Россия поддерживает и защищает Сербию на международной арене. Ясно одно – решение косовского вопроса потребует согласия России и Совета Безопасности ООН. Мы не хотим обойти Россию, советуясь только с другими. Сербия умеет защищать свои национальные интересы любой ценой и не пойдёт на шантаж и угрозы», – сказал Вучич. Он напомнил о предстоящей встрече с Владимиром Путиным и сообщил, что будет консультироваться и с российским президентом по поводу решения косовского вопроса.

Лавров со своей стороны заверил, что Москва поддержит любое устраивающее сербскую сторону решение, которое впоследствии пройдёт утверждение в Совете Безопасности ООН. Он указал, что Россия по косовскому вопросу занимает жёсткую позицию, основанную на Резолюции 1244. «С президентом мы обстоятельно поговорили об основных моментах наших двусторонних отношений, и мы довольны насыщенным характером нашего диалога. Мы едины в сохранении исторической правды. Мы отметили сбалансированную линию Сербии в отношении со всеми ее партнёрами. Мы обменялись мнениями по проблеме Косово. Россия исходит из того, что Евросоюз не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнить принятые ранее решения, в том числе и по созданию Сообщества сербских общин в Косово», – отметил он.

Глава МИД России также напомнил, что именно по настоянию России Резолюция 1244 обеспечила территориальную целостность Сербии. «Форсировать нормализацию отношений, загонять ее в искусственные сроки – контрпродуктивно. Подчеркну, Россия согласится только с тем с решением, которое устроит саму Сербию. Мы едины в том, что мы будем противодействовать пересмотру Дейтонского соглашения и прочих событий, произошедших на Балканах после Второй мировой войны. И мы будем отстаивать те решения, которые не будут ущемлять интересы Сербии», – сказал Лавров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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