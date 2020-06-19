Президент Сербии обратился к избирателям перед «днем тишины»

В воскресенье, 21 июня, в Сербии пройдут парламентские выборы в Народную Скупщину и выборы в парламенты муниципалитетов. Накануне этого события президент страны Александр Вучич, который также является лидером правящей Сербской Прогрессивной партии, обратился к избирателям.

Вучич обратил внимание на непростые условия, в которых проходила предвыборная кампания. «На избирательных участках все члены комиссии будут носить маски. Это была кампания, не похожая на остальные, но мы не могли изменить обстоятельства. Я сейчас первый раз встречаюсь с теми, кто нас поддерживает. Я надеюсь, что люди понимают, что это было сделано ради их блага», – сказал лидер Сербской Прогрессивной партии, которая отказалась от проведения предвыборных митингов, чтобы не вызывать опасность распространения вируса COVID-19.

Вучич также отметил, что ему предстоят нелёгкие переговоры с лидерами мировых государств о судьбе Косово и Метохии. «Самое главное – говорить людям правду. Как бы ни закончились выборы, уже в понедельник в Белград прибывает Мирослав Лайчак, представитель ЕС в диалоге Белграда и Приштины. Во вторник утром я лечу в Москву, после этого мы посмотрим, кто отправится в Вашингтон. Вы все знаете, что разговор там будет идти об экономике. Все это происходит преддверии Видовдана (день памяти битвы на Косовом поле – прим.ред.), а сербы говорят, что на Видовдан все тайное становится явным. Сами увидите, сдаст ли кто-нибудь Косово. Я вам сразу скажу, что все заявления Тачи и Хоти (о признании независимости самопровозглашенной республики Косово – прим. ред.) напрасны»,– подчеркнул президент Сербии.

Вместе с тем Вучич отметил, как много было сделано в Сербии для улучшения качества жизни граждан. «Я люблю говорить о том, сколько дорог мы ещё построим. Путешествовать по автобану Милош Великий легко и приятно, и мы ещё не закончили, у нас там будет два туннеля по три километра, там станет красивее, чем в Швейцарии», – сказал лидер страны.

Он поблагодарил граждан за терпение, благоразумие и ответственность в период эпидемии. «Благодаря вам мы поднимаем, строим эту страну, которую другие разрушили. В 2025 году средняя зарплата составит 900 евро, а это значит, что Белграде она будет более тысячи. Тогда люди начнут возвращаться в Сербию, это наша цель», – заявил Вучич.

Президент Сербии призвал граждан объединиться в непростые времена ради защиты национальных интересов и прийти на избирательные участки. «Ради наших детей голосуйте за номер 1 в воскресенье», – призвал лидер Сербской Прогрессивной партии, которая провела предвыборную кампанию под лозунгом «Ради наших детей» и в избирательном списке находится под первым номером.

Белград, Катарина Лане

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