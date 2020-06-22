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Понедельник, 22 июня 2020, 16:47 мск

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Сербская прогрессивная партия будет доминировать в парламенте Воеводины

Фото: blic.rs

По итогам выборов в парламент Воеводины убедительную победу одержала Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является президент страны Александр Вучич. Кандидаты правящей партии получат 76 мест из 120, передает «Балканист.ру».

Согласно предварительным результатам голосования, после подсчёта 73% бюллетеней СПП получает 58,41% голосов избирателей. Социалистическая партия Сербии занимает второе место с 10,32%, далее следуют Союз воеводинских венгров (9,42%), Воеводинский фронт (4,85%), монархисты (3,98%), «Метла» (3,98%) и сербские радикалы (3,11%).

Всего в выборах в парламент Воеводины участвовало девять партий.

Как сообщалось ранее, на выборах в Народную Скупщину Сербии также побеждает СПП, получив более 60% голосов избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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