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Вторник, 23 июня 2020, 11:20 мск

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Президент Сербии прилетел в Москву

Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву с визитом, в рамках которого запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и посещение военного парада в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Готовлюсь к важной встрече», – говорится в сообщении сербского президента в его личном блоге в соцсети, передает «Балканист.ру».

В аэропорту в российской столице президента Сербии встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

Ранее стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик также будет присутствовать на параде в Москве. Президент Хорватии Зоран Миланович отменил визит в Россию, сославшись на поломку самолёта, и отправился вместо этого в Черногорию на военном корабле.

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