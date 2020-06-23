Лидер Сербии: «Мне было очень важно услышать мнение и анализ ситуации от президента Путина»

Сегодня в Москве на переговорах президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича обсуждались ключевые вопросы международной политики, в том числе косовская проблема. Об этом сообщил сербский лидер по итогам встречи «один на один» с главой российского государства.

«Мне было очень важно услышать мнение и анализ ситуации от президента Путина. У нас была сердечная и добрая встреча. Мы разговаривали о ключевых вопросах – о ситуации в Косово и Метохии, в регионе, в мире», – отметил в социальных сетях Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также уточнил, что Путин подтвердил свой визит в Сербию в октябре на торжества в честь годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. «Я благодарен за тёплое гостеприимство, меня очень радует развитие отношений наших стран», – добавил Вучич.

Сербский лидер также сообщил журналистам, что обсудил с российским коллегой все идеи и пути решения косовской проблемы. Путин подчеркнул, что Россия уважает позицию Сербии.

Кроме того, глава российского государства поздравил сербского лидера с победой его партии на выборах и отметил, что между Москвой и Белградом развиваются прагматичные, но в тоже время особые по своему характеру, очень добрые союзнические отношения.

Вучич со своей стороны отметил, что «у нас действительно дружеские, конструктивные, доверительные отношения по всем направлениям», и назвал Путина «дорогим другом».

«Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне… Еще раз хочу выразить благодарность и большую признательность Вам лично, господин Президент и дорогой друг, за однозначную поддержку жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии, особенно ее территориальной целостности и суверенитета», – цитирует слова президента Сербии пресс-служба Кремля.

Напомним, что завтра, 24 июня, президент Сербии посетит военный парад на Красной площади в честь 75-й годовщины Великой Победы, в котором примут участие 75 сербских гвардейцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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