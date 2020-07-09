Абсурд: в беспорядках в Сербии пытаются найти «русский след»

Предположения Центра евроатлантических исследований (CEAS) о «русском следе» в организации беспорядков в Сербии являются абсурдными и не имеют отношения к реальной действительности. Такое заявление сделал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, попытки обвинить Москву со стороны отдельных лиц – далеко не редкость.

«Хотя выдвижение Центром евроатлантических исследований (CEAS) абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии. Весьма прискорбно, когда зачинщиком пропаганды «российской угрозы» и тиражирования примитивных русофобских клише выступает, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, претендующая на роль «исследовательского центра». Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ страны», – прокомментировал ситуацию Боцан-Харченко в твиттере.

Ранее в CEAS заявили о том, что «предводителями беспорядков явно стали пророссийски настроенные лица, которые не особо разборчивы в средствах, когда дело касается делегитимации попыток Сербии достичь компромисса о новом статусе Косово под эгидой ЕС».

Как отмечает «Балканист.ру», Центр евроатлантических исследований спонсируется рядом американских и европейских фондов и последовательно продвигает идею евроатлантической интеграции Сербии, выступая с критикой развития отношений Белграда и Москвы.

Примечательно, что сегодня стало известно об аресте двух выходцев из постсоветских государств, являющихся гражданами Израиля, по подозрению в организации беспорядков в Сербской столице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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