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Вторник, 14 июля 2020, 10:54 мск

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Россия и ЕС обсудили правовую основу для решения косовской проблемы

Фото: libertas.mk

Правовой основой для решения косовской проблемой остается резолюция 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом было заявлено на встрече постоянного представителя РФ при Евросоюзе Владимира Чижова и спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирослава Лайчака, передает «Балканист.ру».

«Стороны обсудили общую ситуацию на Западных Балканах, уделив особое внимание положению дел и перспективам диалога между Белградом и Приштиной при содействии Европейского Союза. Было подчеркнуто, что резолюция 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций является правовой основой для решения косовской проблемы и остается актуальной в полной мере», – говорится в сообщении миссии РФ при Евросоюзе.

Предполагается, что 16 июля в Брюсселе состоится следующий раунд переговоров с участием президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Авдуллаха Хоти.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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