Россия и ЕС обсудили правовую основу для решения косовской проблемы

Правовой основой для решения косовской проблемой остается резолюция 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом было заявлено на встрече постоянного представителя РФ при Евросоюзе Владимира Чижова и спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирослава Лайчака, передает «Балканист.ру».

«Стороны обсудили общую ситуацию на Западных Балканах, уделив особое внимание положению дел и перспективам диалога между Белградом и Приштиной при содействии Европейского Союза. Было подчеркнуто, что резолюция 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций является правовой основой для решения косовской проблемы и остается актуальной в полной мере», – говорится в сообщении миссии РФ при Евросоюзе.

Предполагается, что 16 июля в Брюсселе состоится следующий раунд переговоров с участием президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Авдуллаха Хоти.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 13.07.20

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