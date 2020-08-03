Глава косовского «правительства» заразился коронавирусом

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Авдуллах Хоти заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в социальных сетях.

«Уважаемые, сообщаю вам о том, что я сдал тест на вирус COVID-19, и результат оказался положительным. У меня нет никаких иных симптомов, кроме лёгкого кашля», – цитирует слова Хоти «Балканист.ру».

Хоти уточнил, что ему придётся две недели соблюдать режим самоизоляции. «Свои обязанности буду исполнять из дома», – заявил «премьер-министр» Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 31.07.20

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