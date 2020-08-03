Косовские сепаратисты «присвоили» озеро Газиводе

Новая провокация косовских сепаратистов произошла на озере Газиводе, водохранилище, которое делят Сербия и самопровозглашенная республика Косово. Накануне на сербском берегу впадающей в Газиводе реки Ибар неизвестные установили албанский флаг. Его заметили отдыхающие местные жители и сообщили в полицию.

На место происшествия оперативно прибыли офицеры Армии Сербии, чтобы убрать албанский флаг.

Водохранилище Газиводе является стратегическим объектом как для Сербии, так и для Косово. На озере расположена ГЭС «Газиводе» – ключевой энергетический объект на севере Косова, принадлежащий сербской энергосети. При этом гидросистема, которая находится на озере, снабжает питьевой водой весь север Косово и Приштину с прилегающими районами.

Ранее косовские власти неоднократно заявляли, что ГЭС «Газиводе» должна быть включена в энергетическую систему непризнанного Косова. Косовские власти неоднократно пытались «присвоить» себе озеро: в 2018 году косовский спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС, а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В ответ на провокацию президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Приштина, Катарина Лане»

Приштина. Другие новости 03.08.20

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