Вашингтон проконсультирует косовских сепаратистов

Сегодня в Вашингтоне пройдет встреча координатора по брюссельским переговорам Белграда и Приштины с косовской стороны Скендера Хисени, государственного секретаря США Майкла Помпео и специального представителя Госдепартамента по Западным Балканам Мэттью Палмера.

Как пишет «Балканист.ру», накануне визита в Вашингтон Хисени провел ряд встреч по косовской проблеме. 24 июля он встретился в Брюсселе с помощником Европейского секретаря по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером, которого оповестил о ходе дискуссий между Белградом и Приштиной.

Кроме того, Хисени пообщался с представителями двух демократических партий Косово, чтобы заручиться их поддержкой. «Самоопределение», которое возглавляет экс-«премьер» Альбин Курти, а также «Альянс за будущее Косово» другого бывшего главы косовского «правительства» Рамуша Харадиная заявили, что не знают, какие вопросы будет обсуждать Хисени в Вашингтоне.

Депутат от «Самоопределения» Айлбульена Хаджиу сообщила, что движение не поддерживает кандидатуру Хисени, считая его недостойным представлять Приштину в Брюсселе, а встречи в Вашингтоне в «Самоопределении» назвали «незаконными и непрозрачными». Тем не менее, назначение Хисени координатором на переговорах ранее поддержал глава «правительства» Авдуллах Хоти и «президент» самопровозглашенной республики Хашим Тачи.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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