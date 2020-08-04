Косовские сепаратисты просят США включиться в переговоры с Белградом

Приштина обратилась с просьбой к Вашингтону включиться в брюссельские переговоры с Белградом для решение косовской проблемы. Об этом сообщил координатор со стороны «правительства» Приштины Скендер Хисени по итогам встречи со специальным представителем США по вопросам Западных Балкан Мэтью Палмером.

Хисени подтвердил, что приехал в Вашингтон, чтобы согласовать дальнейшие действия Приштины в переговорном процессе по урегулированию отношений с Белградом. «После того, как я посвятил господина Палмера в детали переговоров, мы открыто и исчерпывающе обсудили координацию действий для того, чтобы диалог получил новое развитие и прошёл без затягивания и промедления к всеохватывающему соглашению, которое включит в себя взаимное признание и нормализует отношения между республикой Косово и Сербией», – сказал представитель Приштины.

Вместе с тем, как отметил Хисени, специальный представитель США по вопросам Западных Балкан со своей стороны заявил, что Вашингтон ценит конструктивную приверженность косовских властей диалогу и поддерживает переговоры в Брюсселе. «Он заверил, что США позитивно оценивают наше стремление к достижению соглашения», – сообщил косовский переговорщик.

Стоит отметить, что представитель Приштины не встречался в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео, хотя информация, что их встреча запланирована, накануне появилась в косовских СМИ. «Эта аудиенция не была отменена, потому что я о ней не просил. Это ложь и спекуляции», – заявил Хисени.

Напомним, ранее директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич опроверг утверждения Приштины, что цель брюссельских переговоров – признание независимости самопровозглашенной республики Косово.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 04.08.20

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