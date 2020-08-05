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Среда, 5 августа 2020, 14:56 мск

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Депутаты нового состава сербской Скупщины разделились на группы

Сегодня в народной Скупщине Сербии сформировано семь депутатских групп, самой крупной из них стала «Александр Вучич – ради наших детей». В парламентское объединение вошли 168 народных избранников, лидером которых избран член Сербской Прогрессивной партии Александр Мартинович.

В то же время, как говорится в сообщении на сайте парламента, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич возглавил группу Социалистической партии, которая объединила 23 депутата. Оппозиционная партия СПАС лидером своей группы, состоящей из десяти человек, выбрала депутата Марину Рагуш.

Председатель муниципалитета Ягодина Драган Маркович Пальма возглавил депутатскую группу «Единая Сербия», а группой социал-демократов будет руководить депутат Бранимир Йованович.

Кроме того, сформированы группы Союза воеводинских венгров и Партии объединённых пенсионеров Сербии (ПУПС).

Предполагается, что учредительное заседание нового состава Скупщины пройдет на следующей неделе. На повестке дня – избрание председателя парламента, его заместителя, а также генерального секретаря.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 05.08.20

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