Будущий американский посол в ФРГ: «США во главе Косово поставили мусульманскую наркомафию»

Будущий американский посол в Берлине и бывший начальник планирования в штаб-квартире главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Косово Дуглас Макгрегор осудил действия предыдущих администраций США в Приштине, хотя сам принимал участие в тех событиях в 1999 году.

Он заявил, что интервенция Североатлантического альянса в Косово была направлена против православных сербов, и закончилась тем, что США поставили управлять самопровозглашенной республикой «мусульманскую наркомафию». «И эти люди никогда не были нашими партнёрами», – цитирует слова Макгрегора сербский «Информер» со ссылкой на CNN, где опубликован материал о будущем главе диппредставительства США в Германии.

CNN обращает внимание, что это заявление Макгрегора было сделано в пользу Сербии, и напоминает, что ранее будущий посол в Берлине встал на сторону России, комментируя конфликт с Украиной.

Предполагается, что Макгрегор сменит на посту главы диппредставительства США в Берлине Ричарда Гренелла, который сейчас курирует переговоры Белграда и Приштины по косовскому вопросу с американской стороны.

По мнению CNN, если Сенат одобрит кандидатуру нового посла, то это может усугубить американо-германские отношения, переживающие не лучший период с момента избрания президента Дональда Трампа.

Аналитические выступления Макгрегора по телевидению находятся на одной волне с позицией американского президента. Он также настаивал на необходимости вывода войск США из Афганистана и Сирии, и критически оценивает деятельность НАТО. Макгрегор «списал» Альянс в утиль еще до того, как президент Франции Эммануэль Макрон взорвал мировые СМИ своим утверждением «о смерти мозга НАТО». «НАТО не умирает. Это зомби», – заявлял Макгрегор весной 2019 года.

Вашингтон, Катарина Лане

Вашингтон. Другие новости 05.08.20

Сербия покупает в Китае системы ПВО. / Москва опровергла причастность к «лоббированию» сербской оппозиции. / Депутаты нового состава сербской Скупщины разделились на группы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»