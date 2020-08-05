Сербская оппозиция перегруппировалась и сменила бренд

Распавшийся оппозиционный «Союз за Сербию» формируют новый коалиционный блок. В новое объединение под названием под брендом «Объединенная оппозиция Сербии» не войдет один из самых активных представителей «старой» коалиции – движение «Двери», возглавляемое Бошко Обрадовичем, который известен скандальными выходками на уличных протестах.

Как пишет «Балканист.ру», информацию о непопадании «Дверей» в новый политический проект экс-лидера «Союза за Сербию», председателя Партии свободы и справедливости Драгана Джиласа, подтвердил заместитель председателя этого движения Иван Костич.

Он пояснил, что «Двери» «не могут быть составной частью нового союза оппозиции, если в его программе на первом месте не значится задача сохранения Косово в составе Сербии». «В связи с тем, что с формированием Объединенной оппозиции Сербии перестает существовать «Союз за Сербию», а вместе с ним и вышеупомянутые 30 программных пунктов, руководство движения приняло решение не становиться частью этого нового оппозиционного союза, и свою политическую деятельность «Двери» продолжат независимо», – уточнил политик, отметив, что к началу сентября общественности будет представлена «новая версия старых «Дверей» с новой программой и новыми людьми».

Предполагается, что полный список партий и движений, присоединившихся к Объединенной оппозиции, станет известен в ближайшие дни.

Напомним, блок «Союз за Сербию» начал разваливаться из-за идеи бойкота парламентских выборов, что не поддержали многие соратники по оппозиционной коалиции.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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