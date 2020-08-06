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Четверг, 6 августа 2020, 12:49 мск

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Президент Черногории перед выборами вспомнил о дружбе с Россией

Президент Черногории Мило Джуканович. Фото: dps.me

Подгорица «готова работать над нормализацией и усилением двусторонних отношений с Российской Федерацией ради преодоления современного положения дел в соответствии с давней традицией дружеских связей. Такое заявление опубликовала пресс-служба президента Черногории Мило Джукановича по итогам его встречи с недавно назначенным главой диппредставительства в России Милорадом Шчепановичем.

Напомним, в Черногории 30 августа пройдут парламентские выборы, в которых примет участие Демократическая партия социалистов, которую возглавляет Джуканович.

Ранее президент Черногории заявлял, что Москва пытается свергнуть его режим с помощью Сербской православной церкви.

Подгорица, Катарина Лане

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