«Гончие и прилипалы»: сербская оппозиция начала подготовку к президентским выборам

Сербская оппозиция с помощью создания нового блока начала подготовку к президентским выборам. Как считает член Сербской Прогрессивной партии Братислав Югович, маневр в невключением в эту коалицию движения «Двери» во главе с Бошко Обрадовичем предполагает вполне определенные цели.

По его мнению, Обрадович может стать «техническим кандидатом» в предвыборной кампании «Объединенной оппозиции Сербии», которую создает лидер распавшегося оппозиционного альянса «Союз за Сербию» и экс-мэр Белграда Драган Джилас накануне президентских выборов в Сербии, которые должны состояться в 2022 году.

«Драган Джилас все ещё имеет влияние на «Двери». Бошко Обрадович именно по приказу Джиласа переходит из одного оппозиционного союза в другой, от которого будет баллотироваться на будущих президентских выборах и претендовать на пост президента Сербии. Его задача будет самым грубым и непристойным способом очернять кандидата правящей партии (Сербской Прогрессивной – прим.ред.),чтобы принести голоса избирателей другому ключевому кандидату от оппозиции на пост президента Сербии – ставленнику Джиласа», – выразил убеждение Югович.

Политик также напомнил о фактах биографии лидера «Дверей», который за короткое время снискал репутацию одиозного и скандального политика. «Бошко Обрадович получил филологическое образование, мог бы преподавать литературу или стать писателем, но вместо этого он выбрал судьбу Джиласового гончего пса. Жители Чачка, откуда он родом, никогда этого ему не простят. Они проигнорировали оппозиционный бойкот и вышли на выборы», – сказал Югович.

По его оценке, кандидатом в президенты от «Объединенной оппозиции Сербии» может стать ближайший соратник и кум Драгана Джиласа Младжан Джорджевич. При этом Югович скептически оценивает его шансы на победу. «Никогда граждане Сербии не согласятся, чтобы их во всем мире представлял Младжан Джорджевич, Джиласова прилипала», – подчеркнул политик.

Белград, Катарина Лане

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