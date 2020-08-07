Возмущены даже в Вашингтоне: Приштина намерена защитить специальным законом косовских боевиков

Сегодня косовский «парламент» рассмотрит проект закона о защите значимости борьбы Армии Освобождения Косово (АОК), принятие которого осудила общественность, иностранные дипломаты и косовские сербы, считающие, что этот документ может угрожать свободе слова и станет препятствием в расследованиях военных преступлений гаагского Специального суда.

Проект закона поддержали албанские партии самопровозглашенной республики Косово. Документ защищает значимость борьбы АОК, которая «жертвовала собой ради свободы и независимости Косово и стала решающим фактором в провозглашении суверенитета Косово».

При этом закон предполагает государственные и гражданские обязанности в защите «освободительной» борьбы и определяет наказание в случае их нарушения. В частности, пункт 6 обязует «правительство» Косово защищать ветеранов Армии. «В случае ареста или заключения в тюрьму ветеранов АОК на основании международных ордеров, выданных Сербией по политическим мотивам, правительство обязано прореагировать и в течении пяти дней письменно оповестить парламент о предпринятых мерах защиты», – говорится в документе.

В то же время в проекте оговаривается, что «каждый гражданин и государственный деятель обязан при любых обстоятельствах, на родине или за ее пределами, уважать и защищать значимость борьбы АОК, определённую законом».

Пункт 3 определяет вооруженную борьбу АОК как решающий вклад в создание независимого «государства» Косово. «АОК – это вооружённое военное формирование на добровольной основе под управлением Генерального Штаба, обладающее знаками отличия и униформой. Миссия АОК – защита народа Косово и его освобождение от оккупационных военно-полицейских сил Сербии и других её госорганов на территории Косово», – говорится в проекте закона.

Документ также предполагает защиту герба, флага, присяги, архива, ветеранов, Генштаб и политическое управление, а также мемориальные комплексы. Права ветеранов и их семей планируется обеспечить отдельными законодательными актами. В случае принятия закона на его реализацию из бюджета будет выделено свыше двух миллионов евро.

Президент Сербии Александр Вучич назвал этот документ еще одним способом уничтожить сербов на территории Косово и Метохии. «Он задуман для того, чтобы заставить сербов размышлять, как албанцы, чтобы арестовывать их за инакомыслие, и отнять у сербов право на собственное мнение», – подчеркнул он.

В то же время посол США в Косово Филипп Коснет счёл проект закона угрозой демократической свободы. «Свобода слова будет криминализирована, граждане запуганы. Этот закон отвратит от практических усилий понять историю Косово», – заявил американский дипломат, посоветовав косовским политикам переключить энергию на решение экономических проблем и борьбу с эпидемией коронавируса.

Со своей стороны сербские политики в Приштине убеждены, что этот закон принимается с целью помешать работе Специального суда в Гааге, который расследует преступления АОК.

Проект этого закона был предложен ещё в 2018 году Демократической партией Косово, против основателей которой и бывших полевых командиров АОК Хашима Тачи и Кадри Весели Специальный суд выдвинул обвинения в военных преступлениях. «Кабинет министров» Авдуллаха Хоти одобрил документ в тот же день, когда в Гаагу был вызван «президент» Косово Хашим Тачи.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 07.08.20

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